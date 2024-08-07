Новый стадион в селе Новая Ида стал центром притяжения для детей и взрослых

Во время рабочей поездки в Боханский район губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил два спортивных объекта – стадион «Труженик» с селе Новая Ида и стадион «Дружба» в поселке Бохан.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Стадион «Труженик» был открыт в 2023 году после капитального ремонта. Его провели по государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта», стоимость работ составила 46,8 млн рублей, в том числе более 41 млн рублей было выделено из областного бюджета. Подрядчик установил новое ограждение стадиона, трибуны на 248 мест, оборудовала волейбольную и баскетбольную площадки, площадку с резиновым покрытием и тренажерами. Также сделаны футбольное поле, сектор для прыжков, беговая дорожка, наружное освещение, озеленение.

В этом году на стадионе «Труженик» в селе Новая Ида состоялся районный Сур-Харбан, занимаются дети и взрослые, проводятся сдачи норм ГТО и соревнования.

– Я побеседовал с жителями, они говорят, что стадион в Новой Иде стал центром притяжения для детей и взрослых, ведущих здоровый образ жизни. Увидел в глазах людей спортивный азарт, положительные эмоции. Видим, как могут меняться населенные пункты благодаря инициативам жителей и командной работе всех ветвей власти, – сказал Игорь Кобзев.

На стадионе «Дружба» в поселке Бохан продолжается второй этап капитального ремонта, он проводится также по областной государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».

На стадионе будет футбольное поле, беговые дорожки, две волейбольные площадки, многофункциональная площадка, тренажеры и скейт-парк, зона для сдачи норм ГТО, яма для прыжков в длину, сектор для толкания ядра, три модульные трибуны на 96 мест. Завершить работы планируется до конца 2024 года. Стоимость капремонта составляет 63,4 млн рублей.

Мэр Боханского района Эдуард Коняев отметил, что «Дружба» станет первым стадионом в Усть-Ордынском Бурятском округе, футбольное поле которого будет иметь искусственное покрытие.

Также в Боханском районе Игорь Кобзев ознакомился с работой врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в селе Тихоновка, которая была возведена в 2022 году в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Медицинское учреждение обслуживает порядка 4500 человек, в том числе из близлежащих населенных пунктов. Для пациентов здесь работают кабинеты терапевта, педиатра, неотложной помощи, процедурный и прививочный кабинеты, а также кабинет медицинской профилактики. Все помещения оснащены необходимым медоборудованием и мебелью. Кроме того, в здании оборудован аптечный пункт.

Глава региона при осмотре учреждения поручил проработать вопрос обустройства парковочной площадки с твердым покрытием.