13% россиян соблюдают финансовые обычаи и ритуалы

Больше половины опрошенных (53%) доверяют рекомендациям специалистов банка – для россиян это самый авторитетный источник информации при выборе финансовых услуг, выяснили в ВТБ*. В крупных городах (55%) доверие к советам специалистов банка выше, чем в городах с населением до 1 млн человек (50%), что может быть связано с более высоким качеством финансовых консультаций в мегаполисах.

Россияне также часто прислушиваются ко мнению близких людей: 50% полагаются на советы семьи, а 48% – на рекомендации друзей. Советы семьи гораздо важнее для женщин (54%), чем для мужчин (45%). Особенно доверяют мнению близких и друзей респонденты в возрасте 35-44 лет. Однако почти половина (47%) тех, кто следовал советам друзей, сталкивались с неудачными их последствиями.

Россияне все чаще обращают внимание на способность банков предложить персонализированные условия обслуживания. Подавляющее большинство (66%) опрошенных считают важным, чтобы банк предоставлял индивидуальный подход каждому клиенту. Для 31% респондентов этот аспект не имеет значения, а 4% предпочитают стандартные условия для всех.

Детализированная информация перед принятием решений также важна для россиян. 23% опрошенных всегда нуждаются в личной консультации сотрудника банка, а 66% обращаются за консультациями время от времени по отдельным продуктам и услугам. Лишь 10% предпочитают узнавать о продуктах другими способами.

Финансовые обычаи и ритуалы также имеют значение для некоторых россиян: 13% опрошенных считают их важным знанием, передаваемым из поколения в поколение. Женщины (15%) чаще придерживаются таких обычаев, чем мужчины (11%). Наибольший интерес к финансовым ритуалам проявляют респонденты в возрасте 35-44 лет (18%). Среди самых частых ритуалов – откладывать часть зарплаты или премии, а также использовать различные фразы и заговоры на деньги.

* Исследование проводилось в июле 2024 года с участием 1500 человек в возрасте от 18 до 60 лет, живущих в российских городах с населением от 100 тыс. человек.