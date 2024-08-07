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В Иркутской области сняли режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности, введенный на территории западных и южных районов области, снят в соответствии с указом губернатора Игоря Кобзева. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

«Гидрометеорологическая обстановка в регионе стабилизировалась. По прогнозу Иркутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в ближайшие дни в Приангарье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами кратковременные дожди, грозы», – говорится в сообщении.

Ранее режим действовал с 21 июля в связи с ожидаемыми сильными дождями и ливнями, вероятным повышением  уровня воды в бассейнах рек Иркутск, Китой, Белая, Ока, Ия, на малых реках Южного Прибайкалья. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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