Соревнования по сап-поло и дефиле на сап-бордах впервые пройдут в Иркутске

Летний фестиваль «Счастье чистой воды» состоится 17 и 18 августа на площади у памятника Александру III в Иркутске. В его рамках впервые пройдут соревнования по сап-поло и дефиле на сап-бордах, рассказали в пресс-службе мэрии.

Спортивные состязания по сап-поло организуют 17 августа в 12:00. Шесть подготовленных команд будут бороться за победу, передвигаясь на досках по Ангаре в границах надувного поля. 18 августа к матчу присоединятся четыре любительских коллектива.

18 августа в Иркутске организуют конкурс-дефиле на сап-бордах. Участникам предстоит создать необычный костюм, который олицетворяет концепцию фестиваля «Счастье чистой воды». Задача – проплыть мимо жюри, показать какое-либо спортивное или танцевальное действие. Оценивать будут по нескольким критериям: уникальность образа, умение двигаться на сапе.

Сейчас Байкальская федерация серфинга принимает заявки на участие в сап-поло и сап-дефиле. Регистрация открыта на сайте.