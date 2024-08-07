Почти 450 тысяч тонн овощей планируют собрать в этом году аграрии Иркутской области

В Иркутской области стартовала уборочная кампания. В этом году в ее рамках планируется собрать почти 450 тысяч тонн овощей, а также яровые, зерновые и бобовые культуры. Подробности рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Всего в этом году аграриям региона предстоит убрать почти 562 тысячи гектаров яровых культур, 354 тысяч га из которых – зерновые и зернобобовые. Зерна при этом планируют произвести более 780 тысяч тонн. Урожая овощей открытого грунта ожидается около 92 тысяч тонн, картофеля – 340 тысяч тонн», – говорится в сообщении.

Первыми к уборке раннего урожая в Приангарье приступили сельхозтоваропроизводители Заларинского, Куйтунского, Усольского и Черемховского районов. В настоящее время ведется уборка ячменя и гороха. Убраны первые 963 гектара, из которых уже намолочено 2918 тонн урожая. Также продолжается уборка раннего картофеля и овощей открытого грунта. Уже накопано 525 тонн клубней и убрано 75 тонн капусты.

В этом году уборочная в регионе началась на полторы недели раньше, чем в прошлом. Это связано с оптимальным температурным режимом и умеренными осадками, необходимыми для активного вегетативного роста культур и ускоренного созревания урожая в целом.

Работы активизируют в третьей декаде августа.