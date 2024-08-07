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Озеро Байкал поборется за звание главного места силы в России

Конкурс «Места силы России», который проходит в рамках федеральной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ», проходит в стране. Он организован для выявления самых значимых природных и культурных объектов государства. В нем участвует озеро Байкал, рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

По итогам I этапа открытого общероссийского голосования Байкал вошел в ТОП-50. В рамках II этапа народного голосования, стартовавшего в июле, будет сформирован список ТОП-10 «Мест силы России». Отдать свой голос можно на сайте события.

Цель проекта «Места силы России» – познакомить граждан РФ с уникальными природными и рукотворными объектами на территории России, имеющими высокй туристический потенциал и обладающих значимыми для народов нашей страны историческими, культурными и духовными ценностями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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