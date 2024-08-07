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В Иркутском районе появился уникальный сквер для чтения книг

Новая общественная территория «Читай на…» появилась по Ленинградской в Хомутово Иркутского района. Сегодня состоялось ее торжественное открытие, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Проект уникален тем, что  представляет собой универсальное пространство  с детской игровой площадкой  и комфортной зоной для чтения. Очень много мест где можно уединиться с книгой. Бумажные экземпляры уже с удовольствием полистали дети, пришедшие на открытие, организаторы праздника устроили буккроссинг. Территория оборудована большим количеством лавочек, есть качели, сделан навес», – говорится в сообщении.

Предполагается, что сквер станет местом притяжения для местных жителей. Площадку строили два года. В прошлом появилась игровая детская зона, в этом – «читальня». За реализацию проекта проголосовали сами жители  в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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