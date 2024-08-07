Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 августа: 6 554,6099 руб/1 г золота и 74,2200/1 г серебра

ЦБ РФ с 7 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 6 554,6099 руб.
- 1 грамм серебра - 74,2200 руб.
- 1 грамм платины - 2 508,1001 руб.
- 1 грамм палладия - 2 332,8601 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 190,8202 р. (2,83%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,8500 р. (6,13%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 146,5399 р. (5,52%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 136,0599 р. (5,51%).