Программа «Пять морей и озеро Байкал» станет частью нацпроекта

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил представить доработанную версию национального проекта «Туризм и гостеприимство» до конца августа 2024 года. В состав нацпроекта войдут пять федеральных программ, в том числе «Пять морей и озеро Байкал», рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Со стороны Приангарья в проект включены две приоритетные локации: город Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала»; туристская территория в поселке Тальцы в 47 км от города Иркутска.

Проектом «Волшебный Байкал» также предусмотрены мероприятия по развитию круглогодичного круизного туризма на Байкале: создание в порту Байкал зимней стоянки для больших судов, реконструкция причальных сооружений в Листвянке, порту Байкал, Култуке, Байкальске.

Минэкономразвития, Минстрою и Минфину поручено рассмотреть вопрос о возможности направления инфраструктурных бюджетных кредитов, а также высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам средств на реализацию федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Решение об этом должно быть принято к середине сентября 2024 года.