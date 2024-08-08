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Рабочие и водители могут зарабатывать в Иркутской области больше, чем топ-менеджеры

Служба исследований hh.ru выяснила какая средняя предлагаемая заработная плата сложилась в Иркутской области по итогам июля, и как она изменились с начала года.

По итогам июля средняя предлагаемая заработная плата в Иркутской области составила 69,4 тыс. рублей, и по сравнению с началом года (а именно - январем 2024) она выросла на 18%, в сумме это прибавка на +10,6 тыс. рублей.

В целом по стране зарплатное предложение достигло 69,5 тыс. рублей, и с начала года оно выросло на 22%, суммарно это +12,7 тыс. рублей.

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Среди регионов Сибири наиболее высокие зарплаты сейчас готовы платить работодатели в Красноярском крае (73,8 тыс. рублей в среднем), на втором месте Иркутская область (69,4 тыс. рублей), на третьем - Новосибирская область (65,5 тыс. руб.).

Самые высокие зарплаты, превышающие 100 тысяч рублей, в Иркутской области сейчас предлагают специалистам из сфер «Добыча сырья» (166,6 тыс. рублей в среднем), «Сельское хозяйство» (163,9 тыс. руб.) «Транспорт, логистика, перевозки» (141,3 тыс. руб.), «Строительство, недвижимость» (138,8 тыс. руб.), «Производство, сервисное обслуживание» (138,0 тыс. руб.), «Рабочий персонал» (124,9 тыс. руб.), «Высший и средний менеджмент» (111,5 тыс. руб.) и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (108,3 тыс. руб.).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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