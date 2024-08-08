В аэропорт Иркутска закупят пассажирские трапы за 66 млн рублей

В количестве четырёх штук.

В Международный Аэропорт Иркутск требуется поставка самоходных пассажирских трапов модели SEA 2458. Объявлен конкурс, заявки можно подавать до 23 августа, начальная цена контракта составляет 66 млн рублей, сообщает RosTender.info.

Согласно условиям конкурса, самоходный пассажирский трап модели SEA 2458 должен иметь габаритную длину в транспортном положении не более 3 800 мм, выдерживать максимальную нагрузку не менее 6 000 кг, также, необходимо освещение лестницы, верхней площадки, передние светодиодные фары, управление движением, лестницей, аутригерами должно осуществляться из кабины оператора. Сообщается, что срок поставки товара не более 270 календарных дней с даты заключения контракта.

Пассажиропоток в регион в последние годы активно растёт. По итогам 2023 года иркутский аэропорт показал максимальный прирост трафика (+44%) среди российских авиаузлов. Трафик аэропорта составил рекордные 3,787 млн человек, в 2022 году этот показатель составлял 2,63 млн человек. В настоящее время в Иркутске ведётся строительство временного терминала прилета для внутренних рейсов, который позволит разгрузить действующее здание аэровокзала, оставив в нём только вылетающих пассажиров и провожающих их людей. Терминал планируют сдать осенью 2024 года.