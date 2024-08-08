В аэропорт Иркутска закупят пассажирские трапы за 66 млн рублей

В количестве четырёх штук.
В Международный Аэропорт Иркутск требуется поставка самоходных пассажирских трапов модели SEA 2458. Объявлен конкурс, заявки можно подавать до 23 августа, начальная цена контракта составляет 66 млн рублей, сообщает RosTender.info.
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Согласно условиям конкурса, самоходный пассажирский трап модели SEA 2458 должен иметь габаритную длину в транспортном положении не более 3 800 мм, выдерживать максимальную нагрузку не менее 6 000 кг, также, необходимо освещение лестницы, верхней площадки, передние светодиодные фары, управление движением, лестницей, аутригерами должно осуществляться из кабины оператора. Сообщается, что срок поставки товара не более 270 календарных дней с даты заключения контракта.
Пассажиропоток в регион в последние годы активно растёт. По итогам 2023 года иркутский аэропорт показал максимальный прирост трафика (+44%) среди российских авиаузлов. Трафик аэропорта составил рекордные 3,787 млн человек, в 2022 году этот показатель составлял 2,63 млн человек. В настоящее время в Иркутске ведётся строительство временного терминала прилета для внутренних рейсов, который позволит разгрузить действующее здание аэровокзала, оставив в нём только вылетающих пассажиров и провожающих их людей. Терминал планируют сдать осенью 2024 года.