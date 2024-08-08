Средняя ставка по ипотеке на «вторичку» в Москве стала выше 20%

Самые выгодные кредиты в прошлом месяце выдавались под 19,5%, а максимальный процент по ипотеке достиг 21,8% годовых. Такие данные по итогам анализа заключенных сделок купли-продажи приводят аналитики департамента ипотечного кредитования компании «ТСН Недвижимость».

С начала 2024 года средняя ставка по ипотеке на «вторичку» в Москве и Подмосковье выросла больше чем на четверть – на 428 базисных пунктов – с 16,05% до 20,33% годовых. Относительно июля 2023-го среднее значение ставки по кредитам на покупку готового жилья увеличилось еще больше – на 890 базисных пунктов с 11,43% годовых.

Ипотека дорожает с июля прошлого года на фоне решений Банка России о поднятии ключевой ставки, которая в итоге выросла с 7,5% до 18% годовых. При этом эксперты не ожидают, что в ближайшей перспективе проценты по ипотеке заметно вырастут, даже несмотря на недавнее решение ЦБ о повышении ключевой ставки с 16 до 18% годовых.

«Опираясь на экспертные прогнозы, согласно которым ожидалось повышение ключевой ставки в июле на 1,5-2%, многие банки сработали на опережение и, не дожидаясь заседания ЦБ, повысили проценты по своим кредитным продуктам и вкладам. В итоге разница до 4% между ключевой и ставками по ипотеке в банках держалась больше месяца. Поэтому ожидаем, что если дальнейший рост ипотечных ставок и будет, то незначительный», – отметила Юлия Позаченюк, руководитель департамента ипотечного кредитования «ТСН Недвижимость».

На фоне роста ставок по ипотеке спрос на вторичную жилую недвижимость в московском регионе с начала года планомерно падает. Часть покупателей переориентировалась на новостройки пока там действовала льготная ипотечная программа с господдержкой, другие из-за неподъемной величины ежемесячного взноса отложили покупку жилья до лучших времен и продолжают жить в съемных квартирах.

При этом даже при очень высоких, заградительных для большинства процентах кредиты на покупку «вторички» люди продолжают брать.

Чаще всего на небольшие суммы, которые необходимы для дофинансирования покупки новой квартиры после продажи имеющейся. В настоящий момент средняя величина ипотечного кредита в Москве и Подмосковье, по данным «ТСН Недвижимость», составляет 3-3,5 млн рублей.