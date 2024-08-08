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Продажи жилья в новостройках Москвы рухнули на 40%

При этом, несмотря на падение продаж, стоимость жилья в новостройках продолжают расти.

В Москве и Подмосковье продажи жилья упали после отмены льготной ипотеки. Так, в июле было продано на 40% меньше квартир и апартаментов, чем в июне. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель упал на 18%, сообщает РБК.

Отмечается, что в старой Москве продажи квартир в новостройках снизились на 31% за месяц и на 19% за год, на территории Новой Москвы — на 41% в июле по сравнению с предыдущим месяцем и на 12% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 г.

Больше всего пострадал рынок нового жилья в Подмосковье, где продажи за месяц упали на 50%, а за год — на 30%.

При этом стоимость жилья в столичных новостройках растет. Так, за месяц в старой Москве она увеличилась на 4%, а за год — на 17%. В Новой Москве в предыдущем месяце квадратный метр, наоборот, подешевел, цена снизилась на 1%, но увеличилась на 8% по сравнению с июлем 2023 г.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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