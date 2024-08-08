ЦБ предупреждает: Банки обязаны оформлять инвестиционные договоры только после согласования с брокерами и УК

Ряд банков, представляющих профессиональных участников рынка ценных бумаг, вместо договора поручения, который они обязаны заключать, оформляют сделку как оказание информационных и консультативных услуг. Об этом сообщает Банк России.

При этом клиент, находясь в офисе банка, дистанционно подписывает договор доверительного управления или брокерский договор.

В связи с выявленными нарушениями Банк России уведомляет, что инвестиционные договоры можно заключать только после подписания договора поручения с профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Также необходимо предоставлять клиенту ключевой информационный документ, чтобы уведомить о финансовых рисках и особенностях услуг. При этом информация, которую потребитель получает в офисе банка в устной форме, должна соответствовать тому, что указано в договоре.