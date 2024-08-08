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Российский рынок совершил решительный рывок вверх

Российский рынок, обновив в среду годовой минимум, быстро перешел к восстановлению. Индекс МосБиржи закрылся на уровне 2874 п. (+1,56%).

– Индекс МосБиржи обновил максимум этой недели и завершил основную сессию вблизи достигнутых вершин в хорошем плюсе. Правда, он вошел в область серьезного технического сопротивления 2868–2887 п., образовавшуюся в результате большого гэпа вниз, который произошел в понедельник, – поясняют эксперты БКС Мир инвестиций.

По мнению аналитиков, мощный отскок увеличивает вероятность устойчивой и продолжительной восходящей коррекции. Помешать ей может очередная волна распродаж на мировых рынках, которая далеко не исключена.

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На валютном рынке относительно стабильно. Разнонаправленные движения пары CNY/RUB уменьшают свою амплитуду в рамках диапазона консолидации 11,73–11,95 руб. Эта тенденция наблюдается вторую неделю и отражает сбалансированность спроса на иностранную валюту и ее предложения. Пока не видно изменения ключевых факторов, способного нарушить данное равновесие.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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