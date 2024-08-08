Минфин рассказал, как переводить ИИС-1 и ИИС-2 в ИИС-3

Для трансформации ИИС-1 и ИИС-2 в индивидуальный инвестиционный счет нового типа (ИИС-3) инвестору придется обратиться к своему брокеру или управляющему. Такая возможность появилась с 1 января 2024 г., сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство финансов России.

– Инвестор должен подать в налоговую инспекцию заявление на получение налоговых вычетов в случае, если он является налогоплательщиком. Если этого не сделать и открыть более одного ИИС, получить инвестиционный вычет, а также налоговые льготы по программе долгосрочных сбережений не получится, – говорится в сообщении ведомства.

Форму заявления и порядок его подачи можно уточнить в ФНС России. При этом в настоящее время порядок подачи заявления управляющего или брокера в налоговую дорабатывается.

Напомним, что ИИС-3 – это отдельный вид брокерского счета, который позволяет с комфортом управлять активами и инвестиционным доходом, эффективно накапливать деньги и возвращать налоговые вычеты без лишних усилий.