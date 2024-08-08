Обслуживание автомобиля подорожало на 31%

Международная франчайзинговая сеть автосервисов Fit Service проанализировала машинозаезды в разрезе возраста автомобилей. Основной вывод – владельцы машин от 6 до 14 лет вкладывают в поддержание работоспособности своих авто больше других категорий, а обслуживание свежих машин (4-5 года) обходится практически во столько же, как и возрастных авто.

Стоимость обслуживания авто

По данным аналитической службы Fit Service, средний чек за ремонт и обслуживание автомобилей по итогам шести месяцев 2024 года составил 9,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 31,4%.

«На стоимость обслуживания и ремонта сегодня влияет целый ряд факторов. Из-за острого кадрового голода в отрасли, растут зарплаты квалифицированных сотрудников автосервисов, а, значит, и стоимость услуг. Но помимо этого меняется и поведение автовладельцев. Они стали более тщательно ухаживать за своими авто, многие готовы вкладываться в сложный и дорогостоящий ремонт своих машин. Таким образом, в среднем чеке растет объем нормо-часов и количество услуг на один автомобиль. Один раз, заехав на автосервис, водитель стремится закрыть максимум вопросов по машине», – комментирует Татьяна Овчинникова, директор международной сети автосервисов Fit Service.

Возраст авто: доли и чеки

Исследование показало, что средние чеки в разрезе возраста автомобилей менялись по-разному. Так, наиболее заметно выросла стоимость обслуживания возрастных автомобилей старше 15 лет – на 35%. Ощутимо выросла цена и на обслуживание авто возраста 4-5 года. Средний чек в этой категории прибавил за год 26%.