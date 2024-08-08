Ипотечники идут в ИЖС

Доля жилищных займов в сегменте индивидуального строительства за год выросла наполовину. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

На рынке загородной недвижимости эконом- и комфорт-класса доля сделок с использованием ипотеки выросла с 55% в 2023 году до 80% в нынешнем. «Остальные 20% покупателей используют 100-процентную оплату или программы рассрочки, – указали эксперты. – Сейчас, в условиях обновленной семейной ипотеки, воспользоваться данной программой сможет гораздо большее количество покупателей, что, по предварительным прогнозам, сделает этот формат популярнее новостроек».

– Среди людей, которые впервые покупают загородную недвижимость, запрос на приобретение с использованием ипотеки еще выше, – рассказала руководитель департамента загородной недвижимости VSN Group Ольга Магилина. – А в эконом-классе уже около 90% обращений приходит от людей, которые рассматривают возможность такой сделки исключительно с привлечением кредитных средств.

Стоимость недвижимости в таком случае ограничена – 20-25 млн рублей, добавила гендиректор компании «Kaskad Недвижимость» Татьяна Кабанова.

– В связи с отменой льготной ипотеки и изменением условий по некоторым другим программам доля ипотечных сделок во второй половине 2024 года, скорее всего, снизится, – пояснила она.

Ранее стало известно, что по уровню снижения цен на вторичные квартиры в июле Иркутск занял 12 место в России. Стоимость квадратного метра за месяц выросла на 0,4% – до 129 639 руб. В июле в 55 городах из 70 цена квадратного метра квартиры на вторичном рынке повысилась, в 9 снизилась, в 6 городах осталась прежней.