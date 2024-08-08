Экспедиторам могут дать право уничтожать подозрительные посылки

Необходимость в изменении сложившейся системы грузоперевозок возникла после ряда фактов, связанных с деятельностью транспортно-экспедиционных компаний (ТЭК). Об этом узнали «Известия».

Как указано в пояснительной записке к законопроекту «Единой России», с 2022 года фиксируется существенное увеличение выявляемых грузоотправлений граждан, содержащих наркотики, оружие, боеприпасы, драгоценности, контрафакт, а также товары двойного назначения, применимые для терактов. И ТЭК не несут за это ответственности.

Законопроект вводит юридический запрет на отправку гражданами сигнального, холодного, пневматического, газового оружия, боеприпасов, электрошокеров, искровых разрядников, элементов огнестрельного оружия, взрывных устройств, сильнодействующих, радиоактивных, взрывчатых, ядовитых веществ и наркотических препаратов. В качестве груза нельзя отправлять животных и ядовитые растения. В законопроекте указано, что экспедиторов обяжут задерживать и уничтожать грузы, если их содержимое представляет опасность для окружающих.

Для контроля над отправлениями ТЭК предложат закупить рентгенотелевизионные, радиоскопические установки, стационарные, переносные и ручные металлодетекторы, газоаналитическую аппаратуру. Для систематизации деятельности таких перевозчиков будет создан реестр экспедиторов, в который потребуется вносить наименование и форму организации, адрес, идентификационный номер налогоплательщика, ФИО предпринимателя и прочее.

Согласно данным NF Group, с конца сентября 2023 года по июнь 2024 года загрузка площадей логистических операторов России выросла на 3 п. п. и достигла рекордных 96%. Высокий спрос на услуги 3PL-провайдеров обусловлен минимальным уровнем свободных площадей на рынке складской недвижимости и существенным ростом арендных ставок. При этом с начала 2024 года объем сделок со складской недвижимостью со стороны логистических компаний сократился более чем в три раза, до 133 тыс. кв. м, ввиду отсутствия свободного предложения для аренды.