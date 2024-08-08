Новые правила целевого набора в вузы просят скорректировать

Они сделали процедуру прозрачной, но требуют доработки. Об этом пишут «Известия».

Ректор СПбПУ Петра Великого Андрей Рудской и ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин заявили, что абитуриенты стали выбирать целевую конкурсную группу «по принципу подстраховки поступления в вуз, а не как основной выбор будущего трудоустройства».

Обновленные правила целевого набора вузы получили с 1 мая. Основное изменение – теперь все заявки от работодателей оформляются на портале «Работа в России»

До этого абитуриент искал предприятие, на котором будет работать после окончания вуза и которое заплатит за его обучение, самостоятельно. Заключался типовой договор – и только после этого абитуриент подавал документы в вуз и участвовал в конкурсе по квоте на целевые места.

С этого года договор с работодателем заключается уже после зачисления абитуриента в вуз. Подписать можно только один договор с одним заказчиком. До этого момента предприятие и будущий студент между собой никак не взаимодействуют – только через форму заявки на сервисе «Работа в России».

Ранее стало известно, что ЕГЭ чаще одобряют родители, довольные баллами детей. В Иркутске 37% родителей довольны результатами ЕГЭ своих детей в этом году, 34% – нет. Матери чаще, что называется, «в теме»: среди них больше как тех, кто доволен баллами, так и тех, кто не доволен. 23% родителей положительно оценивают систему ЕГЭ, 72% отрицательно.