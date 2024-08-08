Сельская ипотека: РСХБ выдал более 48 млрд рублей с начала года, а с момента действия программы – 275 млрд рублей

Более 9 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия в первом полугодии 2024 года, воспользовавшись льготной программой сельской ипотеки. Об этом рассказали аналитики портала Своё Село и платформы Своё Жильё Россельхозбанка. Общая сумма выданных кредитов превысила 48 млрд рублей, обогнав показатели за аналогичный период прошлого года в 1,5 раза.

Популярная цель кредитования — готовый дом

По оценкам аналитиков, за первые 6 месяцев 2024 года подавляющее число заемщиков в рамках сельской ипотеки приобретали дома с земельными участками (78%). Доля кредитов, выданных на приобретение земельного участка под строительство дома, составила 16,6%, квартир на первичном рынке — 2,4%, квартир на вторичном рынке — 1,8%, домов блокированной застройки с земельным участком на вторичном рынке — 0,8%, дом блокированной застройки с земельным участком на первичном рынке — 0,2%, а объектов незавершенного строительства с земельным участком 0,2%.

Портрет заемщика

С начала года больше всего ипотечных кредитов получили заемщики в возрасте от 35 до 44 лет, их доля составила 39,6%. Второй по активности группой стали ипотечные заемщики в возрасте от 25 до 34 лет (36,5%). На третьем месте — люди в возрасте от 45 до 54 лет (17,5%). И только 3,2% заемщиков составили клиенты старше 55 лет, 3,1% — клиенты в возрасте от 21 года до 24 лет. При этом заемщиками чаще становились мужчины: их доля составила 63,5%.

Регионы-лидеры

Приволжский федеральный округ стал абсолютным лидером – сумма выданных кредитов по программе составляет 16,8 млрд рублей. Далее следуют Центральный федеральный округ (10,4 млрд рублей), Сибирский федеральный округ (8,3 млрд рублей), Уральский федеральный округ (4,6 млрд рублей), Северо-Западный федеральный округ (4 млрд рублей), Южный федеральный округ (2 млрд рублей), Северо-Кавказский федеральный округ (1,7 млрд рублей), Дальневосточный федеральный округ (0,8 млрд рублей).

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