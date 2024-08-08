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Уровень дорожной безопасности в Иркутской области оценили, как средний

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Список разделен на четыре уровня: «Передовой», «Высокий», «Средний» и «Низкий». Об этом пишут «Известия».

«Передовыми» по итогам прошлого года признаны шесть субъектов федерации: Чеченская Республика, Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калининградская, Свердловская и Томская области.

Высокий уровень безопасности зафиксирован в Новосибирской области и Красноярском крае. Средний – в Бурятии, Иркутской области.

Низким признан уровень безопасности дорожного движения в Ингушетии, Калмыкии, Мордовии и Тыве, а также в Курганской области и Забайкальском крае.

Ранее стало известно, что средний чек за ремонт и обслуживание автомобилей по итогам шести месяцев 2024 года составил 9,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 31,4%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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