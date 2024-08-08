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Минсельхоз Иркутской области довел до аграриев региона более 700 млн рублей средств господдержки

Новую субсидию на поддержку сельхозтоваропроизводителей по отдельным направлениям в области растениеводства и животноводства получили 442 агрария Иркутской области.

– В этом году размер государственной поддержки в рамках новой объединенной субсидии, направленной на финансирование сельскохозяйственных организаций и фермеров Приангарья, составил 749,5 миллионов рублей средств областного бюджета, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, данная субсидия предоставляется министерством впервые и заменила несколько ранее существовавших выплат. Новая субсидия была сформирована в рамках усовершенствования механизмов поддержки сельхозтоваропроизводителей, а также в связи с изменением подходов к формированию государственных программ.

– Единая субсидия предоставляется получателям в целях возмещения части затрат, понесенных в предыдущем и текущем годах, направленных на производство сельскохозяйственной продукции в области растениеводства, за исключением производства рапса и сои, животноводства, за исключением птицы, в том числе племенного животноводства, включая пушных зверей, – отметил глава регионального ведомства.

Размер субсидии рассчитывается в зависимости от дохода получателя с применением повышающих и понижающих коэффициентов, учитывающих динамику производственных показателей с целью стимулирования сельхозтоваропроизводителей к более эффективному ведению производственно-хозяйственной деятельности, в том числе к применению элитных семян и минеральных удобрений, страхованию рисков и содержанию высокопродуктивного скота.

Всего в 2024 году на поддержку аграриев министерством сельского хозяйства Иркутской области предусмотрено 3,7 млрд рублей. Сельхозтоваропроизводителям с учетом новой единой субсидии уже перечислено 1,2 млрд рублей или 32% годового плана.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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