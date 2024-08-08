Недельные расходы россиян снизились на 289 рублей

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на прошедшей 31 неделе года (с 29 июля по 4 августа) среднестатистическая российская семья потратила на покупку продуктов и товаров повседневного спроса 7243 рубля.

Таким образом, общий объем семейных трат за неделю снизился на 289 руб. или на 4%. Значение Индекса ИПА составило 247,8%. Относительно аналогичной недели прошлого года объем недельных расходов вырос на 1259 руб. или на 21%.

Возможные причины снижения недельных расходов:

Подготовка к школе: август – месяц, когда родители готовятся к новому учебному году. Они могут сосредоточить свои расходы на покупке канцелярских товаров, одежды и других необходимых вещей для детей, снижая при этом расходы на другие товары и услуги.

Отпускной сезон: многие семьи отдыхают в августе, и их расходы на продукты и товары повседневного спроса могут снижаться из-за отсутствия дома: больше отдыхают, перекусывают на улице, ходят в рестораны.

Урожайный месяц: в августе на рынке появляется большое количество сезонных фруктов и овощей, что может привести к снижению цен на эти продукты и, как следствие, к снижению среднего чека.