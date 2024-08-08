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20% иркутян знает о цифровом рубле в подробностях

Пока только каждый пятый иркутянин знает в подробностях о цифровом рубле, а каждый четвертый впервые услышал от нас о новой разновидности российской валюты. В опросе сервиса по поиску работы Superjob.ru приняли участие представители экономически активного населения из города.

Сейчас только 19% знает в деталях о новой разновидности российской валюты, еще 55% что-то слышали. Каждый четвертый о цифровом рубле узнал впервые. Мужчины более осведомлены о цифровом рубле: 24% из них заявляют, что знают все характеристики нового платежного средства, а среди женщин таких – только 14%.

Иркутяне с доходами от 100 тыс. руб. чаще тех, кто зарабатывает меньше, знают о цифровом рубле в подробностях. Также лучше остальных разобрались в нюансах более зрелые граждане (от 45 лет).

Цифровой рубль – электронная валюта, которая сейчас находится в разработке ЦБ. По словам регулятора, его начнут массово вводить в 2025 году, после завершения пилотного проекта.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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