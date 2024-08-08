Число рейсов из порта Байкал в Листвянку планируют увеличивать летом

Решение принято в связи с большой популярностью маршрута у туристов. Об этом пишут в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Расписание работы паромов из поселка Листвянка в порт Байкал планируется скорректировать, добавив в летнее время дополнительные рейсы», – говорится в сообщении.

Ранее за один рейс паром перевозил до 100 человек, однако по предписанию прокуратуры сейчас он берёт на борт 20 человек, как указано в техническом паспорте. Правительство Иркутской области обратилось в Российское квалификационное общество, которое по федеральному законодательству осуществляет классификацию и освидетельствование судов, с просьбой изменить вместимость парома, но получило отказ.

Правительство Иркутской области проработает механизм замены судна, также будет изучена возможность привлечения на линию еще одного парома. Этот вопрос прорабатывается совместно с АО «Восточно-Сибирское речное пароходство», которое осуществляет перевозки пассажиров и транспорта по этому маршруту.