Губернатор Иркутской области поручил создать штаб помощи Курской области

Утром 6 августа произошла массированная атака на Курскую область. В результате обстрелов и штурмов беспилотников есть погибшие, раненные, в их числе и дети. 7 августа в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Мы не можем остаться в стороне от этой чудовищной трагедии. Принято решение оперативно организовать поддержку Курской области и ее жителям. На территории районов, подвергшимся атакам, остаются люди, которые нуждаются в элементарных вещах: воде, средствах первой необходимости. Мы на связи с коллегами и готовы оперативно отработать все необходимые вопросы, – сказал губернатор Игорь Кобзев.

Председатель правительства региона Константин Зайцев назначил руководителем регионального штаба по оказанию помощи Курской области зампредседателя кабмина Георгия Кузьмина.

– Губернатор Игорь Иванович Кобзев дал поручение организовать штаб. Его возглавит Георгий Георгиевич Кузьмин, который будет выполнять задачи по координации этой работы. Важно определить точки взаимодействия с администрацией Курской области, которые они посчитают приоритетными. Нам необходимо помогать нашим гражданам. Иркутская область в 2019 году тоже пережила трудности, связанные с наводнением, тогда вся страна помогала Приангарью. Со свой стороны мы окажем всю необходимую помощь, – сообщил Константин Зайцев.

На первом заседании штаба принято решение о развертывании на базе социально-оздоровительного центра Олхинский в Шелеховском районе пункта временного размещения. В нем будут подготовлены 40 мест для граждан, которые примут решение приехать в Приангарье. Также Иркутская область готова принять детей из Курской области. Для ребят подготовят места в детских оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях.

Для оказания материальной помощи открыт расчетный счет, на который любой житель Приангарья может перевести средства на оказание поддержки пострадавшему региону. Его реквизиты: Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»:

Расчетный счёт: 40703810318350100728

ПАО Сбербанк

БИК: 042520607

Корсчет: 30101810900000000607

В назначении платежа указать:

ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Данные об объеме поступивших средств – еженедельно будут публиковаться на сайте Иркутского отделения Красного креста.

Кроме того, на базе гуманитарного склада Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасителей по адресу г. Иркутск, ул. Российская, 20 будет производиться сбор гуманитарной помощи. Принимается вода, средства первой необходимости, пледы, постельное белье. Организацией этой работы будет заниматься управление по связям с общественностью и национальным отношениям.

Иркутская область также готова оказать медицинскую помощь, в том числе в отправке медперсонала.