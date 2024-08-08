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Сбербанк представил карту знаний CISO для менеджмента российских компаний

На портале «Кибрарий» опубликована уникальная карта знаний для CISO, которая будет способствовать развитию кибербезопасности в стране.

Впервые в России можно совершенно бесплатно ознакомиться со сводом профессиональных знаний в области кибербезопасности, собранным экспертами Сбера на портале «Кибрарий» (в разделе «Экспертам»), и выявить зоны своего развития. Эти материалы представляют собой квинтэссенцию собственного опыта Группы Сбер и лучших международных и российских практик в области кибербезопасности и информационных технологий.

Опубликованная карта знаний охватывает законодательные и регуляторные требования, стандарты управления кибербезопасностью, подробно описывает технологические аспекты этой сферы. Она будет полезна любой компании, независимо от специфики, уровня зрелости и контекста, в котором работает организация. Широкое применение карты в индустрии будет способствовать развитию кибербезопасности в стране и повысит защищённость российских предприятий.

«Проблема образования — одна из ключевых в российской индустрии кибербезопасности. Знания выпускников зачастую оказываются устаревшими или фрагментарными. Существующие программы обучения в вузах не в полной мере соответствуют потребностям бизнеса и актуальным вызовам. Мы своими силами систематизировали и структурировали области знаний для руководителей подразделений кибербезопасности — учли весь наш опыт, а также дополнили его лучшими мировыми практиками и законодательными требованиями. В результате, на мой взгляд, получился отличный материал для развития, который будет полезен не только CISO, но и руководителям IT- и HR-подразделений российских компаний и организаций. Карта знаний доступна абсолютно бесплатно всем желающим в нашем ″Кибрарии″. Мы продолжим её дальнейшее совершенствование и развитие с учётом стремительно меняющегося ландшафта киберугроз», — Сергей Лебедь, вице-президент по кибербезопасности Сбербанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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