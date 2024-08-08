Новости

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2024
Территория ярких эмоций. Как прошел фестиваль «Энергия+» в Иркутске
Праздник продолжается. Фестиваль соломенных скульптур продлится в Иркутске до конца лета
Шамиль Идиатуллин: «“Город Брежнев” – это и Иркутск, и Ангарск, и Братск»
Все материалы сюжета

Почти 100 участков дорог отремонтируют в частном секторе Иркутска

В Иркутске приступили к ремонту дорог в частном секторе. В этом году обустроят 97 участков улиц. Работы уже начались, рассказали в пресс-службе мэрии.

Новые асфальтовые дороги появятся на участках Коммунистической, Андреева, Метелева, Карельской, Ефимия Кузнецова, Вилюйской, Пржевальского, Мамина-Сибиряка, Колхозной, Лиственничной, Шаповалова, Марии Ульяновой, Шевченко, в переулках Новосельский, 2-й Советский, Дальний, Фадеева, в проездах Морской, Лазарева, Пономарева и других.

Тротуары обустроят на участках Красных Мадьяр, Мельничной, Войкова, Нестерова, Томсона. Запланировано также исправление профиля основания с добавлением нового материала и отсыпка проезжей части щебеночно-песчаной смесью, например, на Пляжной, Гладкова, Ольховой, 2-й Ольховой, 2-й и 3-й Горьковской, Веселой, Калужской и прочих.

Уже завершены работы на Хомутовской, Николая Чупалова, Качугской, Сосновой, Лесной, Дмитрия Пожарского, Первомайской, Пшеничной Пади и в переулке Пшеничном. Мероприятия пройдут во всех районах города.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальский саммит РГУД
«Мы смотрим из будущего». Константин Сторожев – о 7 признаках успешного апарт-отеля
Готовим новый проект по Байкальскому тракту – Антон Кондратьев
«Самое ценное – люди». Проект «Горизонт» представили участникам X Байкальского саммита РГУД
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес