Почти 100 участков дорог отремонтируют в частном секторе Иркутска

В Иркутске приступили к ремонту дорог в частном секторе. В этом году обустроят 97 участков улиц. Работы уже начались, рассказали в пресс-службе мэрии.

Новые асфальтовые дороги появятся на участках Коммунистической, Андреева, Метелева, Карельской, Ефимия Кузнецова, Вилюйской, Пржевальского, Мамина-Сибиряка, Колхозной, Лиственничной, Шаповалова, Марии Ульяновой, Шевченко, в переулках Новосельский, 2-й Советский, Дальний, Фадеева, в проездах Морской, Лазарева, Пономарева и других.

Тротуары обустроят на участках Красных Мадьяр, Мельничной, Войкова, Нестерова, Томсона. Запланировано также исправление профиля основания с добавлением нового материала и отсыпка проезжей части щебеночно-песчаной смесью, например, на Пляжной, Гладкова, Ольховой, 2-й Ольховой, 2-й и 3-й Горьковской, Веселой, Калужской и прочих.

Уже завершены работы на Хомутовской, Николая Чупалова, Качугской, Сосновой, Лесной, Дмитрия Пожарского, Первомайской, Пшеничной Пади и в переулке Пшеничном. Мероприятия пройдут во всех районах города.