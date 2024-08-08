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Три памятника-корпуса ИГУ планируют капитально отремонтировать в Иркутске

В областном центре состоялось выездное совещание, посвященное капитальному ремонту исторических корпусов Иркутского госуниверситета. Подробности рассказали в пресс-службе вуза.

Обсуждался ремонт здания биолого-почвенного факультета на ул. Сухэ-Батора, 5, педагогического института на Сухэ-Батора, 9 и корпуса на Ленина, 3, в котором расположены геологический факультет, институт социальных наук и НИИ биологии.

По данным ИГУ, заместитель губернатора Руслан Ситников, принявший участие в мероприятии, сообщил на месте, что капремонт зданиям необходим. По результатам совещания было принято решение направить соответствующие письма в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, а также владельцам бывшего здания «Востсибугля».

Осмотренные объекты являются памятниками регионального значения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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