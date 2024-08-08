Жители Иркутской области за сутки отдали аферистам свыше 3,5 млн рублей

Семь человек в Иркутской области за сутки обратились в полицию с заявлениями о хищении денег мошенниками, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В частности, житель Зиминского района перевел лжеброкерам почти миллион рублей, который взял в кредит. Специалист несуществующей «инвестиционной компании» предложила 37-летнему потерпевшему дополнительный заработок на бирже. Мужчина доверился женщине и внес депозит на указанный ему счет.

Аналогичным методом обманули еще троих жителей Приангарья. Суммарно они перевели аферистам около 660 тысяч рублей.

Также от действий злоумышленников пострадал 51-летний братчанин. В мессенджере ему пришло сообщение от знакомого с просьбой срочно занять крупную сумму. Заявитель перевел 84 тысячи рублей по указанному номеру карты. Однако на следующий день выяснилось – аккаунт товарища оказался взломан, а деньги попали в руки мошенников.