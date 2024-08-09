На фасадах домов в Иркутске появятся новые муралы

С 21 по 31 августа в областном центре пройдет фестиваль уличного искусства «Голос улиц». В этом году он состоится в пятый раз. Участие в мероприятии примут более 25 художников. Они создадут 10 новых муралов на фасадах домов, рассказали в пресс-службе мэрии.

Мастеров пригласили из разных точек страны – от Владивостока до Калининграда. Они распишут 10 объектов в разных районах. Семь новых муралов появятся на фасадах зданий на Депутатской, 25, Лермонтова, 333в, Франк-Каменецкого, 13, мкр-не Первомайский, 31а и 13а, Литвинова, 9, Свердлова, 26/1.

Кроме того, преобразятся две трансформаторных подстанции на Лермонтова, 295, Помяловского, 30 и КНС на бульваре Гагарина, 44.

Также в рамках фестиваля пройдут лекции, творческие встречи, мастер-классы, интерактивы для взрослых и детей, прогулки и кинопоказы. Их можно будет посетить бесплатно.

Традиционно будет работать свободная площадка для творчества. Ей станет остров Юность, где 24 и 25 августа все желающие смогут расписывать специально установленные кубы.