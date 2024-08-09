Чаще всего иркутяне уезжают из региона из-за более высоких зарплат

Платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru продолжает исследовать тему внутренней мобильности. На этот раз представляем данные о том, какие причины чаще всего мотивируют работающих жителей Иркутской области к переезду в другой регион.

Лидирующей причиной, которая могла бы склонить людей к переезду пока остается повышение зарплаты – об этом заявили сразу 87% опрошенных респондентов из Иркутской области (в целом по РФ этот вариант отметили 92%). Чаще всего именно возможность более высоких заработков будет решающим фактором для юристов (98% из них), ИТ-специалистов и строителей (по 96%).

Вторая по важности причина для переезда трудоспособного населения – лучшее качества городской среды, в том числе, инфраструктура, безопасность, озеленение и т.д. Это повлияет на решение 68% иркутян, что выше, чем в целом по стране (63%). В профессиональном разрезе качество городской среды и инфраструктуры выше всего ценят представители сфер «Информационные технологии» (77%), «Маркетинг, реклама, PR» (74%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (73%).

На третьем месте – более доступное жилье в месте для переезда (51%), что наиболее значимо для специалистов из направлений «Туризм, гостиницы, рестораны» (52% из них), «Рабочий персонал» (50%) и «Розничная торговля» (49%).

Важна и карьерная составляющая для тех, кто решается на переезд. Например, 47% считают, что смена ПМЖ – это возможность для самореализации, что особенно ценно для представителей сферы продаж (59%) и топ-менеджмента (57%). Далее идут такие причины участие в значимом для страны проекте и возможность начать на новом месте новую жизнь (по 38%), а также как доступ к более качественному и разнообразному досугу (35%).

Среди менее весомых причин для переезда отметили знакомство с новым и интересным регионом (9%) и возможность быстро вырасти внутри компании (6%).