РУСАЛ преображает Шелехов

Расскажем о главных стройках в городе металлургов за последнее время.

РУСАЛ с основания компании Олегом Дерипаска показывал пример ответственной социальной политики. Главная цель программы развития городов, в которых работают предприятия алюминиевой промышленности — создать условия для жизни, спорта и досуга, которые бы не уступали уровню мегаполисов. Накануне Дня строителя мы решили сами посмотреть и вам показать проекты в Шелехове, реализуемые алюминиевой компанией.

Сентябрь, 2023

Июль, 2024

Центр спортивных единоборств

РУСАЛ построил в Шелехове современный спортивный объект. Менее чем за год строители возвели двухэтажное функциональное здание площадью больше тысячи квадратных метров. В центре предусмотрены два зала для тренировок и соревнований, раздевалки, душевые, тренерские помещения, зоны отдыха и медпункт. В тренировочных залах есть весь необходимый спортивный инвентарь. Дети от 5 до 18 лет будут бесплатно заниматься дзюдо, боксом, вольной борьбой, карате и греко-римской борьбой в комфортных условиях.

– С первого колышка и до полной готовности здания я участвовал в стройке. Очень рад, что причастен к появлению такого важного спортивного объекта в Шелехове. У меня трое детей, которые смогут ходить сюда на занятия и даже немного хвастаться, что их папа строил центр спортивных единоборств, – Антон Котляревский, строитель (на фото в оранжевом жилете).

Август, 2024

Жилой комплекс «Атмосфера»

В Шелехове началось возведение современного жилого квартала. Строители уже зашли на площадку. Комфортный, красивый и уютный комплекс появится в 3 микрорайоне. В проекте - подземный паркинг, колясочные в подъездах и удобная планировка квартир. Во дворах установят современные детские и спортивные площадки, обустроят места для отдыха, сделают озеленение. Чтобы жилье было доступным, у РУСАЛа есть жилищная программа, которая позволяет сотрудникам приобрести квартиру за 50% от ее рыночной стоимости.

– В Шелехове такой жилой комплекс появится впервые и здорово, что я участвую в его возведении. Сегодня мы уже зашли на объект и начали подготовительные работы. Совсем скоро мы увидим тут целый микрорайон, как нет во всем городе, – Вадим Гусев, строитель (на фото слева).

Было

Стало

Медицинский центр помощи и спасения

Объект был построен в Шелехове за рекордно короткие сроки. РУСАЛ выделил на строительство более 600 млн рублей. Медцентр открыл свои двери для пациентов в 2020 году в пик пандемии. Современное новое учреждение на 126 мест оснащено высокотехнологичным медицинским оборудованием. За три года работы здесь вылечили почти 10 000 человек. Сегодня медцентр продолжает свою работу как многопрофильный госпиталь.