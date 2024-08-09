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8 577 зданий введено в Иркутской области в 2023 году

Стоимость работ составила 285 млрд рублей. Данные приводит Иркутскстат.

За 2023 год в Приангарье выполнено строительных работ на сумму 285 млрд рублей, сдано в эксплуатацию 8577 зданий, из них 289 нежилых.

Общая площадь построенного жилья составила 1490,7 тыс. кв. м, что на 19,1% больше, чем год назад. Значительный рост (+25,3%) отмечался в сельской местности, на эти территории приходится больше половины (53,3%) общего ввода. Активно строились дома и в городских населенных пунктах (+13%).

За 6 месяцев 2024 года введено в строй жилье общей площадью 854,3 тыс. кв. м, что на 12,3% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

Выполнено работ на сумму 111,2 млрд рублей, строители сдали эксплуатацию 6222 здания. В строительных организациях Приангарья. В 2023 году работали 62,4 тысячи человек.

Средняя зарплата работников– 86 тыс. рублей в месяц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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