В России легализовали майнинг и внешнеторговые расчеты в криптовалюте

Президент Владимир Путин подписал два закона, касающихся криптовалют в России, сообщает "Коммерсант". Первый легализует майнинг с 1 ноября. Второй позволит с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги в криптовалюте.

Благодаря первому закону заниматься добывать криптовалюты смогут как физические, так и юридические лица. Юрлицам и ИП для майнинга будет необходимо зарегистрироваться в реестре Минцифры. Физлицам можно будет заниматься майнингом без включения в реестр, если они не будут превышать лимиты потребления энергии, установленные правительством. Регулировать майнинг в России будет правительство по согласованию с Центробанком.

Второй закон обеспечивает возможность в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой. При этом Банк России наделяется функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в этой сфере.

Путин поднял вопрос регулирования криптовалют и цифровых активов на совещании по экономическим вопросам 17 июля. Он отметил, что проект с цифровым рублем был успешным, и уточнил, что важно «не упустить момент» и своевременно настроить регулирование и инфраструктуру для обращения цифровых активов как внутри России, так и в отношениях с зарубежными партнерами.

Как сообщает РБК, майнеров обяжут предоставлять в уполномоченный орган информацию о получении цифровой валюты в результате их деятельности, об адресах-идентификаторах.

Кроме того, закон предполагает, что юрлица и ИП, которые занимаются деятельностью в сфере электроэнергетики, не смогут заниматься майнингом. Реклама криптовалюты и различных сервисов, построенных на ее использовании, тоже запрещена.

Также предусмотрена возможность запрета майнинга на определенных территориях или в определенных регионах. Ранее президент подчёркивал, что майнинг привел к дефициту мощности в отдельных регионах – в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

Напомним, что в Иркутской области несколько лет фиксируют взрывной рост энергопотребления населением. Так, за период с 2019 по 2022 год в регионе рост составил 35% или 2,5 миллиарда киловатт-часов. Энергетики называют две причины – высокие темпы частного строительства и нелегальный майнинг. Проблема ИЖС наиболее остро стоит в Иркутском районе. Жилье возводится фактически бесконтрольно и часто с низкой энергоэффективностью, что приводит к излишнему потреблению электроэнергии для обогрева. Потребность в мощностях уже многократно превышает значения, заложенные в генеральных планах муниципалитетов. В таких условиях рост потребления сложно прогнозировать, поэтому часто требуется проведение дополнительных работ в экстренном порядке. Что касается «серого» майнинга, его объем в Иркутской области, по разным оценкам, достигают от 300 до 600 мегаватт, для сравнения – установленная мощность Иркутской ГЭС составляет 736 мегаватт.

Льготный объем энергопотребления в Приангарье с 1 июля установили на уровне 25 тысяч киловатт-часов в месяц.

Ростом энергопотребления населением обеспокоены и на федеральном уровне. Бытовые потребители за январь-май увеличили потребление электроэнергии примерно на 6% год к году в целом по Единой энергосистеме России, рассказал глава «Совета рынка» (регулятор энергорынков) Максим Быстров. Это в 1,5 раза выше, чем по всем остальным группам. «Это говорит о том, что экономические субъекты всеми способами пытаются присоединиться к льготным бытовым тарифам»,— заявил Максим Быстров в интервью "Коммерсант". В качестве решения проблемы регуляторы предложили ввести механизм дифференциации тарифов для населения, но регионы «придумали издевательские потолки льготного потребления» в 10–20 тыс. кВтч в месяц, сказал Максим Быстров. «Потребление на уровне 25 тыс. — это явно не домохозяйства, а майнинговая ферма плюс врачебный кабинет, магазин и автосервис!» – заявил Максим Быстров.