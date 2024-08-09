Лидеры продаж на Своём Родном зарабатывают более трех миллионов рублей в год

По данным маркетплейса фермерских продуктов Своё Родное, 60% фермеров, подключившихся к цифровой платформе, увеличивают общую выручку хозяйства, а продажи наиболее активных предпринимателей на маркетплейсе составляют от 3 миллионов рублей в год. Однако потенциал Своего Родного гораздо больше.

Основным операционным процессом для фермеров традиционно является производство натуральной сельхозпродукции. Организация сбыта хоть и необходима, но довольно сложна для этой категории предпринимателей, так как является непрофильной задачей, требующей выделения ресурсов – как финансовых, так и временных. Свое Родное решает эти проблемы, предоставляя фермерам действенные инструменты для продвижения продукции, сбора и обработки заказов, а также приема платежей. Это позволяет нарастить объемы продаж.

По данным маркетплейса, в среднем 300 фермеров получают свой первый заказ ежемесячно. Через год эти фермеры имеют все шансы войти в группу лидеров по продажам на Своём Родном, которые имеют выручку от 3 млн рублей в год. Результаты зависят от выбранной фермером стратегии работы на платформе. По данным маркетплейса, ассортимент лидеров в среднем включает около 50 товаров.

Средняя сумма минимального заказа лидеров и всех остальных продавцов схожа: она находится в диапазоне 500-700 рублей. Отличия есть в максимальной сумме минимального заказа: если у лидеров она не превышает 1000 рублей, то у тех, кто выбрал стратегию низкочастотных продаж крупными партиями, эта сумма достигает 2000 рублей и более.

Значимой является и работа над лояльностью клиентской базы. 85% фермеров с максимальным заработком имеют отзывы на свои товары, что свидетельствует о высокой лояльности покупателей.

Максимальных продаж удается добиться тем агропредпринимателям, которые участвуют в офлайн-мероприятиях проекта «Вкусная пятница» – за 2 года проекта благодаря ему фермеры получили более 315 млн рублей выручки. Также лидеры по продажам на Своём Родном активно предлагают клиентам промокоды, используют курьерскую доставку, принимают оплату баллами «Урожай» и предлагают возможность онлайн-оплаты заказов. Среди инструментов, обладающих большим потенциалом увеличения продаж, но на данный момент недооцененных продавцами, эксперты Своего Родного называют бесплатную доставку и маркетинговые акции со скидками.

Большинство лидеров продают 4 категории товаров: мясо и птицу, яйца и молочные продукты, бакалею, сыры. Напомним, что в топ-3 категорий фермерских товаров по спросу на платформе входят натуральное мясо и птица, сыры, а также яйца и молочные продукты. Суммарно на них пришлось 53,7% от всех продаж на маркетплейсе Своё Родное.

«Отечественные фермеры постоянно совершенствуют технологии выращивания и сбора урожая, увеличивают поголовье, производят всё больше натуральных и высококачественных продуктов из самых разных категорий: от сыров длительной выдержки до природной косметики. Всё это требует приложения серьезных и постоянных усилий от всех тружеников села. Очевидно, что в мире, где цифровые каналы коммуникации с потребителем играют всё более значимую роль, фермеру бывает непросто одновременно наращивать объёмы и качество производства продукции и развивать собственные высокотехнологичные сервисы. Особенно это справедливо для маленьких семейных ферм. Поэтому мы в Своём Родном видим нашей задачей наведение цифрового моста между таким фермером и потребителями из городов – крупных и не только. И результаты продаж фермеров показывают, что у нас это получается», – Елена Батурова, заместитель председателя правления Россельхозбанка.