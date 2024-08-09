Минэкономики просит проверить жилье для туристов

Примеры значительного завышения цен зафиксировали в Краснодарском крае, Калининградской области, на Байкале. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обращения общественников.

Собственники жилья в курортных зонах завышают цены в три-четыре раза, отметила первый вице-президент РФМ, руководитель центра «Безопасность 2.0» Елена Сутормина.

– Они пользуются определенными трендами, в том числе ростом популярности путешествий по России и снижением количества альтернатив, – пояснила она. – Эксперты горячей линии сообщают о десятках и даже сотнях тысяч рублей за суточную сдачу жилья туристам в «горячий сезон».

Фонд просит Минэкономразвития «в целях защиты прав туристов, а также развития туристической отрасли в России» провести независимый мониторинг цен на объекты размещения во всех популярных курортных зонах. Также предлагается разработать общие рекомендации по ценообразованию для частных и коммерческих объектов – «возможно, с целенаправленным и поэтапным выводом из теневого сектора экономики практики сдачи частных квартир без регистрации бизнеса».

Напомним, что по итогам 2023 года Иркутская область приняла около 1,8 миллионов туристов. К 2036 году регион планирует увеличить турпоток до 3,6 миллионов человек.