Вышла в свет Газета Дело за август 2024 года

Как живёт региональный рынок недвижимости и девелопмента в непростых условиях текущего года – главная тема свежего выпуска издания. Об этом также шла речь на Х Байкальском саммите Российской гильдии управляющих и девелоперов, который собрал в Иркутске представителей власти, банковского сектора, федеральных экспертов, застройщиков из Иркутской области и других российских регионов, а также бизнесменов из смежных отраслей экономики. Журналисты Газеты Дело максимально полно представили в номере всю программу юбилейного профессионального мероприятия. Кроме того в августовском выпуске есть традиционная подборка бизнес-новостей от компаний Иркутской области, презентации новых крупных проектов, истории успеха, аналитика.

О каких трендах в развитии строительства стоит говорить сегодня, какие инструменты есть у девелоперов, чтобы сохранить свои позиции на рынке в условиях сокращающегося спроса и как это повлияет на развитие городской среды – об этом шла речь во второй день Х Байкальского саммита РГУД, состоявшегося в июле в Иркутске.

«Люди сейчас не хотят жить просто в бетонных коробках, им нужно комфортное, удобное, понятное пространство, обеспеченное всей необходимой инфраструктурой, где можно учиться, лечиться, работать и отдыхать», – этот современный тренд отметили все эксперты Х Байкальского саммита РГУД. Какие государственные институты и механизмы призваны решать непростую задачу? Как частный бизнес – инвесторы и девелоперы – могут участвовать в этом процессе? Ответы на актуальные вопросы, в том числе, в региональном аспекте – в обзоре нашего издания.

Как показывает практика, недвижимость у воды имеет более высокую стоимость. И дело не только в том, что на первой линии, как правило, реализуются премиальные проекты, но и в субъективной ценности таких объектов в глазах покупателей.

Совсем скоро в Иркутске стартует строительство нового проекта премиум-класса. Жилой квартал по проекту японского архитектора Кенго Кумы разместится на берегу Ангары, на Цесовской набережной. Эксперты уверены: это изменит жизнь иркутян, ведь, как показывают примеры в России и за рубежом, редевелопмент прибрежных территорий часто дает городу «второе дыхание».

Набережным – будь то берег реки, озера или морского залива – во всем мире уделяется особое внимание. Вода обладает особым притяжением для человека, поэтому то, как город с ней взаимодействует (или не взаимодействует), влияет на восприятие жителями качества городской среды в целом.

Архитектурная композиция из четырёх восьмиэтажных зданий, как будто зависающих над Ангарой, на высоком стилобате в стеклянном контуре, в котором отражается водная гладь, – девелоперская компания «ГорСтрой» презентовала свой новый проект бизнес-класса RiverАng (РиверАнг) на крутом склоне реки в Октябрьском округе Иркутска агентствам недвижимости. Представители рынка сошлись в единодушном мнении – ничего подобного в городе ещё никто не строил, и этот комплекс в формате клубного дома однозначно станет одним из самых красивых и заметных в Иркутске. В чём заключается неординарность проекта, что легло в основу его концепции, как идёт строительство и каким будет дизайн пентхаусов клубного дома – читайте в нашем обзоре.

Турпоток в Иркутскую область к 2036 году планируется увеличить вдвое – до 3,6 млн человек. Достичь целевого показателя решено за счет крупных проектов в сфере туризма. Проблему нехватки качественных мест размещения гостей должны решить апарт-отели. Чем этот формат недвижимости выгоднее прочих? Какие риски несет инвестор? И по каким признакам можно распознать успешный проект? Об этом иркутским девелоперам и инвесторам на Байкальском саммите РГУД рассказал Константин Сторожев, председатель экспертного совета РГУД по апарт-отелям и сервисным апартаментам, генеральный директор УК VALO Service (Санкт-Петербург).

Потрясающий вид на залив, приятная музыка, радость живого общения… Утром 17 июля, в самой высокой точке, на эксплуатируемой кровле трехэтажного дома в поселке «Горизонт» было людно. Здесь собрались участники и эксперты X Байкальского саммита РГУД. Знакомство с загородным проектом стало одним из пунктов программы традиционного проперти-тура. Руководитель «Горизонта» Антон Кондратьев провел экскурсию по поселку, показал фишки проекта и объяснил, почему главное – это жители.

Девять лет назад иркутский путешественник и предприниматель Анатолий Казакевич взял в аренду заброшенный участок земли на берегу Ангары и вместе с другими энтузиастами начал обустраивать парк «Поляна». В итоге команде удалось превратить неприглядный пустырь в ухоженное место для спорта и отдыха, очень популярное у иркутян. С 2020 года на территории «Поляны» реализуется еще один необычный проект – парк-отель «Байкал-Аляска». Чем он привлекает туристов и профессионалов рынка? Как позволяет зарабатывать инвесторам? Об этом узнали эксперты и участники Х Байкальского саммита РГУД во время традиционного проперти-тура.

Иркутский завод железобетонных изделий «Сибавиастрой» в 2024 году отмечает крупный юбилей – 95 лет. История предприятия начиналась со строительства аэродромной сети в Восточной Сибири, с тех пор он поставлял свою продукцию для многих других масштабных строек в сфере промышленного и гражданского строительства в регионе. Чем живёт завод сегодня, как чувствует себя на рынке, в каких проектах участвует? Об этом – в интервью с генеральным директором ЗЖБИ «Сибавиастрой» Сергеем Жуковым.

Василий Кандинский – «новатор с большой буквы и человек-бренд» – вдохновил команду MetaEstate на новый концептуальный загородный проект. Поселок, который строится на 34 километре Байкальского тракта с 2022 года, задуман девелопером как галерея современной архитектуры. Первая «галерейная» улица с барнхаусами и флэт-хаусами уже готова, сейчас строятся еще две. Как иркутяне реагируют на новую архитектуру? Какие дома пользуются популярностью? И правда ли, что купить дом в «Кандинском» может даже молодая семья? Руководитель MetaEstate Дмитрий Кузнецов рассказал самое главное о проекте.

Иркутск – это Байкал, Ангара, Сибирь. Иркутск – это место силы, любовь, наше будущее. Иркутск – это очки Окулария. 25 июля в нашем городе состоялось событие, достойное книги рекордов: впервые в его истории была представлена коллекция медицинских и солнцезащитных очков, которую разработали и выпустили именно иркутяне – Антон и Мария Гарбарчук, вдохновлённые любовью к месту, где они родились и живут. Первыми с иркутским брендом очков Окулария познакомились более двухсот гостей закрытой презентации, которая прошла на одной из самых красивых и знаковых площадок Иркутска – в Доме Европы.

Тренд на развитие логистики и складской недвижимости в последнее время остаётся наиболее устойчивым на рынке коммерческого девелопмента, что обусловлено дефицитом предложения на фоне высокого спроса. Об этом шла речь на Х Байкальском саммите РГУД. В то же время, в Иркутской области эти направления уже не первый год входят в топ приоритетов развития региональной экономики. В чём заключаются преимущества региона на рынке логистики, какие у него есть перспективы и как содействуют бизнесу государственные институты развития, участникам саммита рассказала генеральный директор Корпорации развития Иркутской области (КРИО) Анастасия Оборотова.

Идти своей дорогой, чувствовать рынок и заботиться о сотрудниках – таков рецепт успеха компании от генерального директора ООО «СтройПроектСервис» Сергея Андреевича Меркурьева.