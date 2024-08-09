Вышла в свет Газета Дело за август 2024 года

Как живёт региональный рынок недвижимости и девелопмента в непростых условиях текущего года – главная тема свежего выпуска издания. Об этом также шла речь на Х Байкальском саммите Российской гильдии управляющих и девелоперов, который собрал в Иркутске представителей власти, банковского сектора, федеральных экспертов, застройщиков из Иркутской области и других российских регионов, а также бизнесменов из смежных отраслей экономики. Журналисты Газеты Дело максимально полно представили в номере всю программу юбилейного профессионального мероприятия. Кроме того в августовском выпуске есть традиционная подборка бизнес-новостей от компаний Иркутской области, презентации новых крупных проектов, истории успеха, аналитика.
Слово о КРТ. На Х Байкальском саммите РГУД обсудили нюансы комплексного развития и трансформации территорий
Эксперты рынка недвижимости: "Борьба за потребителя развернется в плоскости качества, а не цены"
О каких трендах в развитии строительства стоит говорить сегодня, какие инструменты есть у девелоперов, чтобы сохранить свои позиции на рынке в условиях сокращающегося спроса и как это повлияет на развитие городской среды – об этом шла речь во второй день Х Байкальского саммита РГУД, состоявшегося в июле в Иркутске.
Вода в цене. В чем ценность набережных для рынка недвижимости
Как показывает практика, недвижимость у воды имеет более высокую стоимость. И дело не только в том, что на первой линии, как правило, реализуются премиальные проекты, но и в субъективной ценности таких объектов в глазах покупателей.
Набережные мира. Как редевелопмент прибрежных территорий меняет жизнь городов
Совсем скоро в Иркутске стартует строительство нового проекта премиум-класса. Жилой квартал по проекту японского архитектора Кенго Кумы разместится на берегу Ангары, на Цесовской набережной. Эксперты уверены: это изменит жизнь иркутян, ведь, как показывают примеры в России и за рубежом, редевелопмент прибрежных территорий часто дает городу «второе дыхание».
«Вернуть» реку людям. Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Набережным – будь то берег реки, озера или морского залива – во всем мире уделяется особое внимание. Вода обладает особым притяжением для человека, поэтому то, как город с ней взаимодействует (или не взаимодействует), влияет на восприятие жителями качества городской среды в целом.
Дом, парящий над Ангарой. Десять особенностей клубного дома RiverАng
Архитектурная композиция из четырёх восьмиэтажных зданий, как будто зависающих над Ангарой, на высоком стилобате в стеклянном контуре, в котором отражается водная гладь, – девелоперская компания «ГорСтрой» презентовала свой новый проект бизнес-класса RiverАng (РиверАнг) на крутом склоне реки в Октябрьском округе Иркутска агентствам недвижимости. Представители рынка сошлись в единодушном мнении – ничего подобного в городе ещё никто не строил, и этот комплекс в формате клубного дома однозначно станет одним из самых красивых и заметных в Иркутске. В чём заключается неординарность проекта, что легло в основу его концепции, как идёт строительство и каким будет дизайн пентхаусов клубного дома – читайте в нашем обзоре.
«Мы смотрим из будущего». Константин Сторожев – о 7 признаках успешного апарт-отеля
Турпоток в Иркутскую область к 2036 году планируется увеличить вдвое – до 3,6 млн человек. Достичь целевого показателя решено за счет крупных проектов в сфере туризма. Проблему нехватки качественных мест размещения гостей должны решить апарт-отели. Чем этот формат недвижимости выгоднее прочих? Какие риски несет инвестор? И по каким признакам можно распознать успешный проект? Об этом иркутским девелоперам и инвесторам на Байкальском саммите РГУД рассказал Константин Сторожев, председатель экспертного совета РГУД по апарт-отелям и сервисным апартаментам, генеральный директор УК VALO Service (Санкт-Петербург).
«Самое ценное – люди». Проект «Горизонт» представили участникам X Байкальского саммита РГУД
Потрясающий вид на залив, приятная музыка, радость живого общения… Утром 17 июля, в самой высокой точке, на эксплуатируемой кровле трехэтажного дома в поселке «Горизонт» было людно. Здесь собрались участники и эксперты X Байкальского саммита РГУД. Знакомство с загородным проектом стало одним из пунктов программы традиционного проперти-тура. Руководитель «Горизонта» Антон Кондратьев провел экскурсию по поселку, показал фишки проекта и объяснил, почему главное – это жители.
Вблизи от центра, вдали от суеты. Участникам саммита РГУД презентовали возможности парк-отеля «Байкал-Аляска»
Девять лет назад иркутский путешественник и предприниматель Анатолий Казакевич взял в аренду заброшенный участок земли на берегу Ангары и вместе с другими энтузиастами начал обустраивать парк «Поляна». В итоге команде удалось превратить неприглядный пустырь в ухоженное место для спорта и отдыха, очень популярное у иркутян. С 2020 года на территории «Поляны» реализуется еще один необычный проект – парк-отель «Байкал-Аляска». Чем он привлекает туристов и профессионалов рынка? Как позволяет зарабатывать инвесторам? Об этом узнали эксперты и участники Х Байкальского саммита РГУД во время традиционного проперти-тура.
Качество – на века. Сергей Жуков – о современной истории и новых проектах завода ЖБИ «Сибавиастрой»
Иркутский завод железобетонных изделий «Сибавиастрой» в 2024 году отмечает крупный юбилей – 95 лет. История предприятия начиналась со строительства аэродромной сети в Восточной Сибири, с тех пор он поставлял свою продукцию для многих других масштабных строек в сфере промышленного и гражданского строительства в регионе. Чем живёт завод сегодня, как чувствует себя на рынке, в каких проектах участвует? Об этом – в интервью с генеральным директором ЗЖБИ «Сибавиастрой» Сергеем Жуковым.
«Современная архитектура – в тренде». 6 фактов о загородном поселке «Кандинский»
Василий Кандинский – «новатор с большой буквы и человек-бренд» – вдохновил команду MetaEstate на новый концептуальный загородный проект. Поселок, который строится на 34 километре Байкальского тракта с 2022 года, задуман девелопером как галерея современной архитектуры. Первая «галерейная» улица с барнхаусами и флэт-хаусами уже готова, сейчас строятся еще две. Как иркутяне реагируют на новую архитектуру? Какие дома пользуются популярностью? И правда ли, что купить дом в «Кандинском» может даже молодая семья? Руководитель MetaEstate Дмитрий Кузнецов рассказал самое главное о проекте.
Вдохновлённые Иркутском. Создатели бутик-оптики Ocularia Антон и Мария Гарбарчук презентовали собственный бренд очков
Иркутск – это Байкал, Ангара, Сибирь. Иркутск – это место силы, любовь, наше будущее. Иркутск – это очки Окулария. 25 июля в нашем городе состоялось событие, достойное книги рекордов: впервые в его истории была представлена коллекция медицинских и солнцезащитных очков, которую разработали и выпустили именно иркутяне – Антон и Мария Гарбарчук, вдохновлённые любовью к месту, где они родились и живут. Первыми с иркутским брендом очков Окулария познакомились более двухсот гостей закрытой презентации, которая прошла на одной из самых красивых и знаковых площадок Иркутска – в Доме Европы.
Склады с перспективой спроса. КРИО проанализировала ситуацию со складской недвижимостью в регионе
Тренд на развитие логистики и складской недвижимости в последнее время остаётся наиболее устойчивым на рынке коммерческого девелопмента, что обусловлено дефицитом предложения на фоне высокого спроса. Об этом шла речь на Х Байкальском саммите РГУД. В то же время, в Иркутской области эти направления уже не первый год входят в топ приоритетов развития региональной экономики. В чём заключаются преимущества региона на рынке логистики, какие у него есть перспективы и как содействуют бизнесу государственные институты развития, участникам саммита рассказала генеральный директор Корпорации развития Иркутской области (КРИО) Анастасия Оборотова.
«Наша ценность – это наши сотрудники» – Сергей Меркурьев, «СтройПроектСервис»
Идти своей дорогой, чувствовать рынок и заботиться о сотрудниках – таков рецепт успеха компании от генерального директора ООО «СтройПроектСервис» Сергея Андреевича Меркурьева.
Уникально. Экстремально. Стратегически важно. 7 флагманских проектов компании СтройПроектСервис»
Вот уже 16 лет «СтройПроектСервис» развивает отечественную промышленность, строя сложные, подчас уникальные объекты в непростых условиях Севера. Мы расскажем о флагманских проектах компании.
«Мы готовы обеспечить любой спрос», – Алексей Наливных, Саянскгазобетон, о новых гранях работы предприятия
Лето – пик строительного сезона не только для застройщиков Иркутской области, но и для производителей строительных материалов. О том, как он проходит на одном из ведущих предприятий региона, а также об особенностях, характерных для 2024 года, Газете Дело рассказал исполнительный директор ООО «Саянскгазобетон» Алексей Наливных.
В поиске кадров. Как интернет-реклама помогает находить сотрудников в условиях кадрового голода
Сегодня многие компании сталкиваются с дефицитом кадров, особенно когда речь идет о рабочих специальностях: вахтовиках, курьерах, водителях и пр. «Эти категории сотрудников активно используют интернет для развлечений (социальные сети, знакомства, видео, игры), но редко ищут работу на специализированных сайтах, что делает традиционные методы рекрутинга менее эффективными», – считает директор по маркетингу digital-агентства Ади́кт Неля Демидович. Эксперт рассказала Газете Дело, какие инструменты интернет-рекламы помогут решить кадровый вопрос быстро и эффективно.
Известный на Байкале отель выставлен на продажу
Парк-отель «Уюгá», расположенный на одном из живописнейших мысов озера Байкал, выставлен на продажу. Собственники готовы продать бизнес под мега-проект.
РСХБ в Иркутской области выдал 2 млрд рублей по сельской ипотеке
За первые семь месяцев текущего года Россельхозбанк в Иркутской области выдал сельскую ипотеку на 2 миллиарда рублей, что в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Льготные кредиты оформили 397 семей. Средний чек ипотечного займа достиг отметки в 5,1 млн рублей.
Иркутяне не теряют интереса к валюте
«Несмотря на санкции, мы не видим резкого падения спроса на наличную валюту», – прокомментировал ситуацию на иркутском рынке Вадим Остапенко, заместитель директора по развитию «Цифра брокер».
Территория ярких эмоций. Как прошел фестиваль «Энергия+» в Иркутске
Гоша Куценко, Татьяна Толстая, Лев Зулькарнаев, Алексей Чадов – эти и другие знаменитости встретились с иркутянами на фестивале культуры «Энергия+» 12-14 июля. В этот раз масштабное событие, организованное Эн+, прошло в формате open-air – на площади у памятника Александру III. Территория ярких эмоций привлекла и детей, и взрослых: за три дня площадки фестиваля посетили более 16 тысяч иркутян и гостей города.
Праздник продолжается. Фестиваль соломенных скульптур продлится в Иркутске до конца лета
В дни фестиваля «Энергия+» набережная Ангары вновь превратилась в настоящую галерею современного искусства под открытым небом. Фестиваль соломенных скульптур на бульваре Гагарина стал одним из главных событий «Энергии+» и, как и прошлым летом, произвел настоящий фурор.
Авторынок идет в рост. Какие бренды в лидерах и как изменится дилерская сеть в Иркутске
+79% – такую динамику продемонстрировал российский авторынок по итогам первого полугодия 2024 года. В Иркутске, как говорят участники отрасли, рост еще более впечатляющий, +98%. Какие бренды в лидерах? С какими вызовами сталкиваются дилеры? И какие перспективы ждут авторынок до конца года? Эти и другие вопросы портал SIA.RU обсудил с экспертами.
Новые продукты от КонсультантПлюс: Готовые решения (Проф) для юриста, бухгалтера и кадрового специалиста
Компания "КонсультантПлюс" выпустила три новых продукта по популярным темам, которые вызывают много вопросов у специалистов: