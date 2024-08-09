Энергетики начали монтаж перехода через Ушаковку

На строительстве теплового луча, которое реализуется энергохолдингом Эн+, начался монтаж мостового перехода через реку Ушаковку. Он соединит новые теплосети в предместье Рабочем с коммуникациями на другом берегу реки.

Специалисты установили первый пролет переправы, его вес – 23 тонны, а длина – 33 метра. Пролет монтировался с помощью двух кранов, работавших в полной синхронности. Оставшиеся конструкции весят по 18 тонн каждая и будут смонтированы в ближайшее время.

– Мы хотим максимально быстро создать условия для централизованного теплоснабжения этой территории. Компания взяла на себя обязательство построить этот объект за 28 месяцев. Поэтому мы начали работать одновременно на нескольких этапах, у нас работает сразу несколько подрядных организаций, мы идём навстречу друг другу, – генеральный директор Байкальской энергетической компании (входит в Эн+) Олег Причко.

Тепловой луч – крупнейший инфраструктурный проект Иркутска за последние 50 лет. Его осуществляет основанный Олегом Дерипаской энергохолдинг Эн+ в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню». Иркутская область стала одним из первых регионов России, где воспользовались возможностью получить федеральные средства.

Всего по проекту теплового луча в Иркутске запланировано строительство свыше пяти километров новых тепловых сетей, тепловых камер, насосных станций и тепловых пунктов. Всего луч был разделен на семь участков, где последовательно шли работы. Новая теплосеть, строительство которой будет завершено в 2025 году, позволит закрыть мазутные и угольные котельные в этой части Иркутска, что снизит влияние на атмосферу. Кроме того, новые коммуникации позволят построить в районе улицы Баррикад более миллиона квадратных метров жилья.