Прогноз курса рубля в августе

Равновесие на российском валютном рынке сохраняется благодаря тому, что слабый спрос импортеров на иностранную валюту компенсируется сокращением ее предложения экспортерами, однако ситуация может измениться.

– Уже принятые меры властей по предотвращению неоправданного роста курса рубля могут усилиться постепенным восстановлением импорта. К тому же динамика нефти и других сырьевых товаров пока далека от устойчивого подъема, а ценовые уровни недостаточно высокие, чтобы компенсировать госбюджету крепкий рубль. В результате он может перейти к ослаблению, но вряд ли данное движение будет быстрым, тем более, неконтролируемым, – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

Они прогнозируют, что в базовом сценарии на этот месяц юань может предпринять очередную попытку закрепления над уровнем 12 руб. и даже подняться в район области сильного сопротивления 12,4–12,5 руб.

При этом на мировом рынке в июле юань резко укрепился и в начале этого месяца данное движение лишь ускорилось. Китайская валюта обновила двухмесячный максимум к американской, но затем сильно откатилась от достигнутых вершин.

– Восходящий импульс юаня в основном был связан с надеждами на то, что новые стимулы китайского ЦБ и властей КНР улучшат ситуацию в экономике, к тому же статистика по ней частично была обнадеживающей. Дополнительным драйвером подорожания многих валют стало ослабление доллара на фоне ожиданий скорого начала снижения процентных ставок ФРС, – поясняют эксперты БКС.

Что касается доллара, то при реализации базового сценария официальный курс будет находиться выше 86,5 руб. с возможным ростом в район 89–90 руб.