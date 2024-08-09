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Сбер заявил об ухудшении ситуации с юаневой ликвидностью в России

Ситуация «достаточно тяжелая», представитель Сбера не исключил остановку торгов китайской валютой на бирже.

Ликвидность юаня за последние месяцы ухудшилась и вряд ли в этом году станет лучше без внешних факторов, сообщает Frank Media со ссылкой на слова старшего вице-президент Сбера Тараса Скворцова.

По его словам, ситуация «достаточно тяжелая», отражается на ставках и связана с проблемами в работе китайских банков на рынке РФ. Сложности возникают, в том числе при расчетах за экспортно-импортные операции.

Кроме того, как отмечает эксперт, из-за включения Мосбиржи в санкционный список ряд игроков рынка предпочитают не хранить юани на счетах в России.  

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«Естественно это снимает часть ликвидности для российских банков и имеется ввиду не только российских, но и китайских, чьи филиалы работают в России. А рынок имеет тот дефицит, который на сегодня есть. Все это, конечно, связно с внешними действиями, санкциями и так далее», — подытожил старший вице-президент Сбера.

Он добавил, что в будущем из-за санкционных ограничений не исключает остановку торгов китайской валютой на бирже.

Но пока на Мосбирже торги юанем проходят в довольно спокойном режиме, сообщает "Коммерсант". Объемы первых дней августа даже превзошли показатели первых дней июля, хотя и несколько уступают показателям предшествующих месяцев 2024 года. Отставание по-прежнему связано с низким спросом на валюту со стороны импортеров. Высокие же ставки по привлечению юаней, скорее всего, вызваны проблемами с ликвидностью одного-двух крупных участников рынка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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