Wildberries выплатит продавцам 34,9 млрд руб. из-за пожара в Шушарах

Новые склады будут строиться по новым нормам. Об этом в интервью РБК сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.

Сумма выплат пострадавшим после пожара на складе в Шушарах продавцам Wildberries составила почти 35 млрд руб.

Пожар на складе под Санкт-Петербургом произошел 13 января 2024 года. Площадь сгоревшего склада составила 112 тыс. кв. м. Ликвидировать открытое горение удалось только на следующий день. В петербургском Госстройнадзоре тогда сообщали, что склад работал без разрешения на ввод в эксплуатацию. В самом Wildberries же утверждали, что Госстройнадзор выдал заключение о соответствии склада всем требованиям, в том числе пожарным.

Договор страхования товара в Шушарах был заключен на период его хранения и перевозки, продолжила Бакальчук. Вопрос страхования, по ее словам, никак не повлиял выполнение обязательств маркетплейса перед партнерами. «Что касается страхования имущества Wildberries, эту информацию мы не можем разглашать в рамках действующих договорных отношений», – добавила Бакальчук.

Напомним, что сейчас семья Бакальчук переживает бракоразводный процесс. Маркетплейс Wildberries могут объединить с оператором наружной рекламы Russ. 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о рейдерском захвате. Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук позднее информацию опровергла, заявив, что речь идет не о рейдерском захвате, а о разводе с ее супругом Владиславом Бакальчуком.