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МТС предупредит иркутян об утечках персональных данных

Цифровая экосистема МТС сообщает о том, что внедрила в сервис «Защитник» бесплатную функцию поиска утечек персональных данных из кредитных организаций, интернет-магазинов и других источников. Если утечка произойдёт, абоненты МТС смогут узнать об этом, а также получат рекомендации по защите данных. 

По данным МТС, за полгода у 83 млн пользователей интернет-сервисов персональные данные утекали хотя бы один раз, а у почти у 20 миллионов – дважды. Среди скомпрометированных данных могут быть пароли, паспортные данные и другая конфиденциальная информация. Мошенники могут воспользоваться ей, чтобы оформить кредит или украсть деньги.

МТС уведомит об утечках из сервисов, которыми пользуются абоненты, покажет историю утечек, укажет источник, характер данных и подскажет, что делать, чтобы обезопасить себя. Сервис доступен всем абонентам МТС. Воспользоваться им можно в приложении «Мой МТС» в разделе «Защитник».

«МТС постоянно совершенствует антиспам-защиту, которая блокирует нежелательные звонки абонентам. Сегодня злоумышленники все чаще стали использовать мессенджеры, и как правило это происходит после утечек данных. Они используют эту информацию, чтобы войти в доверие к собеседнику. Чтобы минимизировать риски от действий мошенников, МТС разработала функцию уведомлений абонентов об утечке. Так владелец данных сможет своевременно быть предупрежден о действиях кибермошенников», – комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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