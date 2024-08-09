МТС предупредит иркутян об утечках персональных данных

Цифровая экосистема МТС сообщает о том, что внедрила в сервис «Защитник» бесплатную функцию поиска утечек персональных данных из кредитных организаций, интернет-магазинов и других источников. Если утечка произойдёт, абоненты МТС смогут узнать об этом, а также получат рекомендации по защите данных.

По данным МТС, за полгода у 83 млн пользователей интернет-сервисов персональные данные утекали хотя бы один раз, а у почти у 20 миллионов – дважды. Среди скомпрометированных данных могут быть пароли, паспортные данные и другая конфиденциальная информация. Мошенники могут воспользоваться ей, чтобы оформить кредит или украсть деньги.

МТС уведомит об утечках из сервисов, которыми пользуются абоненты, покажет историю утечек, укажет источник, характер данных и подскажет, что делать, чтобы обезопасить себя. Сервис доступен всем абонентам МТС. Воспользоваться им можно в приложении «Мой МТС» в разделе «Защитник».

«МТС постоянно совершенствует антиспам-защиту, которая блокирует нежелательные звонки абонентам. Сегодня злоумышленники все чаще стали использовать мессенджеры, и как правило это происходит после утечек данных. Они используют эту информацию, чтобы войти в доверие к собеседнику. Чтобы минимизировать риски от действий мошенников, МТС разработала функцию уведомлений абонентов об утечке. Так владелец данных сможет своевременно быть предупрежден о действиях кибермошенников», – комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.