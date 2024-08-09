Как защитить смартфон от перегрева в жаркую погоду?

Лето 2024 года запомнится как одно из самых жарких за последние годы. При таких высоких температурах важно обезопасить не только себя, но и свой гаджет.

Летняя жара создает сильную нагрузку на смартфон. Некоторые из его компонентов – процессор, аккумулятор и экран – уязвимы в условиях экстремальной температуры. Эксперт МегаФона Дарья Гончар рассказала, как уберечь смартфон от перегрева.

Чтобы современные телефоны выглядели визуально тоньше и имели высокие характеристики автономности, производители используют литий-ионные аккумуляторы. К сожалению, этот тип аккумулятора не может в полной мере противостоять сильной жаре по причине отсутствия у него вентилятора, который охлаждает внутренние компоненты. Поэтому для того, чтобы ваш смартфон прослужил как можно дольше, лучше использовать его при оптимальной температуре от 0° до 35°.

Главное правило – никогда не держать смартфон на солнце. В случае перегрева рекомендуется снять защитный чехол, чтобы обеспечить естественную вентиляцию, и уменьшить яркость экрана. Если есть возможность, выключите смартфон на некоторое время или активируйте режим полета.

Если вы проводите много времени на солнце, эксперт советует закрыть энергоемкие приложения (GPS-навигацию, видеоигры, онлайн-кинотеатры и социальные сети), так как они еще больше нагревают и перегружают смартфон.

При фото- и видеосъемке рекомендуется не направлять телефон на солнце. Некоторые компоненты, пластиковые или металлические, могут нагреться и расплавиться под воздействием прямых солнечных лучей.

Дарья отмечает, что подключение к интернету (3G, 4G, 5G или даже Wi-Fi) способствует повышению температуры смартфона. Чтобы избежать перегрева, по возможности отключайте функции Wi-Fi, мобильного интернета и Bluetooth. К тому же это сэкономит заряд батареи.

Смартфон будет очень быстро нагреваться, если в жару прикрепить его на лобовое стекло автомобиля. Чтобы избежать перегрева, положите смартфон в тень или закрепите его на систему вентиляции. Кстати, GPS-приложения можно использовать с выключенным экраном.

При зарядке устройства выбирайте места в тени, вдали от источников солнца и тепла.

Эксперт не рекомендует охлаждать телефон в холодильнике - есть вероятность образования конденсата. К тому же резкое изменение температуры может привести к поломке устройства.