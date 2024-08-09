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Собрать ребенка в школу в Иркутске стоит 12 тыс. рублей

Школьная форма, сменка, спортивный костюм, кроссовки, канцелярия, рюкзак – подготовка ребенка к школе дороже всего обходится родителям из Москвы и Санкт-Петербурга. В опросе сервиса по поиску работы Superjob приняли участие родители школьников и первоклассников-2024 из Иркутска.

На подготовку ребенка к учебному году родители из Москвы в среднем потратили 16 500 руб., Санкт-Петербурга – 15 000 руб. В Иркутске траты в этом году обойдутся в 12 000 руб. на ребенка.

В Екатеринбурге и Казани сборы в школу обошлись семьям в 14 800 руб. на ребенка, в Красноярске – в 14 500 руб. Наиболее экономными в этом году оказались родители из Волгограда: сборы ребенка в школу обошлись в 12 800 руб. Чуть больше расходы в Уфе –12 900 руб.

Бюджет на подготовку школьника растет год от года. Наибольший прирост в этом году SuperJob фиксирует в Ростове-на-Дону (+14%), Воронеже и Волгограде (плюс по 13%).

Судя по опросу родителей учеников и будущих первоклассников, 9% российских семей берут кредиты, чтобы собрать детей в школу. Таким гражданам станет хорошим подспорьем возможность тратить на эти цели остатки средств маткапитала.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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