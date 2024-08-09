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АРПИ заключило договоры на сохранение четырех объектов культурного наследия в Иркутске

С начала года АНО «Агентство развития памятников Иркутска» заключило четыре договора на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия. В настоящее время уже приступили к подготовке научно-исследовательской и проектной документации.

До середины 2026 года частный инвестор планирует восстановить выявленный объект культурного наследия «Усадьба Мусатова: дом с парикмахерской» на улице Грязнова, 8. На 2027-й предусмотрены сдача отреставрированных ОКН «Усадьба М. И. Кукса: дом с лавкой, доходный дом» на Грязнова, 32, «Доходный дом» на Баррикад, 85 и «Общественное здание» в переулке Деповском, 4.

В прошлом году закончена реставрация домов-памятников на улицах Седова 33, Карла Либкнехта, 18, Фридриха Энгельса, 19, Баррикад, 35, Октябрьской Революции, 20, Николая Гаврилова, 2. На разных этапах восстановления находятся еще 8 объектов. Всего за период деятельности АРПИ с 2012 года в порядок приведено около 30 исторических зданий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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