Свой Вклад — в числе лучших депозитов на полгода

Эксперты финансового портала Bankiros.ru составили рейтинг самых выгодных депозитов августа сроком на шесть месяцев. На третьем месте — Свой Вклад со ставкой до 18,5%, сообщили в пресс-службе Своего Банка.

В рейтинг вошли депозиты с наиболее выгодными условиями. Кроме процентной ставки, аналитики учитывали возможность пополнения счета, капитализации вклада, онлайн-оформления. Аналитики особо отметили продукт Своего Банка в таких категориях, как реальная доходность, выплата процентов, минимальная сумма вклада и доступность в регионах России.

Авторы исследования отмечают, что наиболее интересными предложениями на рынке сегодня являются краткосрочные вклады сроком до полугода, которые предлагают наиболее высокие процентные ставки.