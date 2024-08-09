Более 3 миллионов рублей взыщет ИЭСК за похищенную в июле электроэнергию

Более 3 миллионов рублей взыщет с потребителей Иркутская электросетевая компания за бездоговорное потребление электроэнергии. В ходе энергорейдов в июле было выявлено 40 случаев незаконного подключения к централизованным сетям энергоснабжения. Совокупный объем похищенной электроэнергии составил почти 3 млн кВт*ч.

По-прежнему лидером похищенной электроэнергии остается Иркутский район: село Хомутово, Грановщина, Куда, Урик, Карлук. Единичные случаи были зафиксированы в Зиминском, Аларском, Черемховском, Куйтунском районах.

В ходе проведения энергорейдов специалистами установлено, что незаконное подключение к электрическим сетям в большинстве случаев выполнено застройщиками. После продажи жилья вся ответственность переходит на новых собственников.

За первое полугодие компанией было выявлено более 400 случаев бездоговорного потребления, что на 17% выше показателей аналогичного периода за предыдущий год. Увеличение случаев хищений связан с лавинообразным ростом индивидуального жилищного строительства по всей территории Иркутского района. Это в свою очередь приводит к ограничению выполнения технологического присоединения заявителей к электрическим сетям. Незаконные подключения еще больше перегружают центры питания, что становится причиной выхода электрооборудования из строя.

При выявлении нарушений специалисты ИЭСК проводят отключение бездоговорных потребителей от сетей. Восстановление подключения осуществляется только после выполнения всех условий, предусмотренных в договоре на технологическое присоединение и оплаты штрафа за незаконное потребление электроэнергии.

Перед покупкой дома проверяйте законность подключения, требуйте от продавца акт технологического присоединения объекта к централизованным сетям электроснабжения по постоянной схеме, а также акт допуска прибора учета в эксплуатацию. Проверьте активность лицевого счета в едином энергетическом контакт-центре по номеру 8-800-100-9-777.

ВНИМАНИЕ: Наличие счетчика в доме не является подтверждением законности подключения!