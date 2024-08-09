Новости

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2024
Территория ярких эмоций. Как прошел фестиваль «Энергия+» в Иркутске
Праздник продолжается. Фестиваль соломенных скульптур продлится в Иркутске до конца лета
Шамиль Идиатуллин: «“Город Брежнев” – это и Иркутск, и Ангарск, и Братск»
Все материалы сюжета

100 млн м2 жилья введут в России к концу 2024 года

Такой показатель планируют удерживать до 2030 года.

Большая часть недвижимости, вводимой в стране, – жилая. По итогам семи месяцев текущего года в России уже введено в эксплуатацию 61,5 млн м2, что на 2% больше показателя 2023-го.

«Это позволяет нам уверенно сказать, что до конца года мы введем не менее 100 млн м2. Планку в 100 млн м2 жилья перешагнули и намерены ее держать до 2030 года», – доложил на заседании замглавы Кабинета министров РФ Марат Хуснуллин.

Ранее стало известно, что за 5 месяцев 2024 года введено в строй жилье общей площадью 702,8 тыс. м2, на 13,1% больше, чем год назад. Значительный рост (на 33,2%) отмечен в сельских населенных пунктах, на эти территории приходится 67,4% общего ввода.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальский саммит РГУД
«Мы смотрим из будущего». Константин Сторожев – о 7 признаках успешного апарт-отеля
Готовим новый проект по Байкальскому тракту – Антон Кондратьев
«Самое ценное – люди». Проект «Горизонт» представили участникам X Байкальского саммита РГУД
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес